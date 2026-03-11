Подільський район починає масштабну ревізію навчальних закладів, аби зрозуміти, як вони пережили непросту зиму та що потрібно зробити в першу чергу. Поки мікрорайони стрімко забудовуються, освіта має не просто наздоганяти ці темпи, а задавати свій ритм. Очільник району Володимир Наконечний особисто перевірив, чим живе один із перспективних ліцеїв і чому саме йому пророкують статус головного освітнього осередку Подолу.

Підсумки зими: перевірка на міцність

Зима — це завжди іспит для комунікацій та будівель, особливо коли йдеться про заклади, де щодня перебувають сотні дітей. Саме тому зараз на Подолі розпочався період великої інспекції. Керівництво району разом із освітянами сіли за стіл переговорів, щоб тверезо оцінити стан інфраструктури.

Головна увага прикута до безпеки. У наш час це не просто слово, а реальні облаштовані укриття, надійні стіни та справні системи життєзабезпечення. Також не забувають і про зовнішній вигляд: території садочків та шкіл мають бути прибрані та готові до весняного розквіту. Фахівці зазначають, що важливо не просто латати дірки, а планувати розвиток на роки вперед.

Ліцей Юніті: від простої школи до сучасного простору

Особливим пунктом у робочому графіку став візит до Ліцею номер 19 Юніті. Це той випадок, коли назва закладу говорить сама за себе — єдність учнів, батьків та вчителів. З кожним роком сюди приходить все більше дітей, а педагогічний колектив стає сильнішим і професійнішим.

Мікрорайон навколо ліцею розростається дуже швидко, з’являються нові будинки, а отже — і запит на якісну сучасну освіту. У закладі поступово створюють середовище, де хочеться не просто сидіти за партою, а творити, досліджувати та розвиватися. Це вже не та стара школа з минулого століття, а сучасний простір, де враховують інтереси молодого покоління.

Пряма мова: погляд у майбутнє

Голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний високо оцінив зусилля колективу ліцею та поділився планами щодо розвитку цієї частини району.

За його словами, розвиток освіти має йти пліч-о-пліч із розвитком самого міста. Якщо зростає кількість мешканців, мають з’являтися і нові можливості для навчання. Очільник району впевнений, що Юніті має всі шанси стати опорним центром для всього мікрорайону.

«Мікрорайон стрімко зростає, і освіта має розвиватися разом із ним. Ліцей має хороший потенціал — формується сильна команда, збільшується кількість учнів, створюється сучасне освітнє середовище. Переконаний, що цей заклад може стати опорним освітнім центром для цієї частини Подолу», — наголосив Володимир Наконечний.

Головний пріоритет — кожна дитина

У районі не приховують, що роботи ще чимало. Проте курс вибрано чіткий: комфорт, безпека та сучасність. Це ті три кити, на яких має триматися кожна школа чи садочок. Посадовці обіцяють, що жодна дитина не залишиться без уваги, а освітня мережа Подолу буде лише вдосконалюватися. Весна — найкращий час для того, щоб закласти фундамент для майбутніх успіхів наших дітей, і робота в цьому напрямку вже кипить.