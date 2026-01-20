Політтехнолога та ведучого YouTube-каналу “Ісландія” Володимира Петрова звільнили з держустанови “Національне військове меморіальне кладовище”, де він був заброньований від мобілізації.





Про це повідомила ДУ "НВМК" у Facebook.



Згідно з інформацією, наданою держустановою, у вівторок - 20 січня 2026 року - він був звільнений з посади: за власним бажанням;

відповідно до статті 38 Кодексу законів про працю України. У НВМК наголосили, що звільнення: відбулося на підставі особистої заяви працівника;

оформлене у встановленому законодавством порядку. "Державна установа "Національне військове меморіальне кладовище" діє відповідно до чинного законодавства України та готова до діалогу", - підсумували у прес-службі НВМК.

Цю інформацію підтвердила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

“Міністерство у справах ветеранів України розпочало службове розслідування щодо керівництва НВМК, зокрема з питань можливого неправомірного бронювання. Кадрові рішення та їх оформлення — це юридичні процедури, які мають відбуватися виключно відповідно до закону та потребують деякого часу. Петров подав заяву про звільнення та звільнений директором ДУ “НВМК”, – поінформувала глава Мінветеранів.

Водночас, зауважила Калмикова, щоб запобігти подібним ситуаціям в майбутньому, нею ухвалено рішення про запровадження додаткових моніторингових механізмів.



Нагадаємо, 12 січня 2026 року народний депутат Ярослав Железняк (від фракції "Голос") оприлюднив на своєму YouTube-каналі "Залізний нардеп" інформацію, що політтехнолог, засновник і ведучий YouTube-каналу "Ісландія" Володимир Петров: є співробітником ДУ "НВМК" з 31 липня 2025 року та заброньований там від мобілізації.

Таку ситуацію нардеп назвав прикладом "фейкового бронювання" для наближених до влади осіб (що дискредитує саму ідею меморіального кладовища, де мають спочивати герої).