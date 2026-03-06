Коли ті, хто має захищати ліс, починають його масово пиляти заради наживи — то це вже не просто порушення, а справжній злочин проти майбутнього.

На Житомирщині до суду передали гучну справу посадових осіб державного підприємства, які замість охорони лісу організували там масштабну незаконну вирубку. Тепер за кожне дерево, що зрізає, доведеться відповідати перед законом.

Підроблений квиток у ліс: як працювала схема

Історія розгорталася на державному підприємстві "Грозинське". Замість дбати про лісові масиви, чиновники вирішили підійти до справи «творчо», але незаконно. За даними слідства, протягом півроку — з кінця 2022-го по літо 2023-го — у лісах вирувала робота, на яку не було жодних реальних дозволів.

Зловмисники використали підроблений лісорубний квиток. Це дозволило їм безкарно (як вони думали) зрубати 2321 дерево . Це не просто цифра у звіті — це гектари лісу, які зникли через жадібність кількох людей. Експерти підрахували, що навколишньому середовищу завдали збитків на астрономічну суму – понад 12,8 мільйона гривень .

Від акта інспектора до ряду підсудних

Ця справа не стала б можливою без ретельної роботи екоінспекторів Поліського округу. Саме вони першими приїхали на місце, зафіксували кожен пеньок та розрахували кожну копійку збитків.

Матеріали перевірки не лягли під сукно, а стали фундаментом для розслідування Офісу Генерального прокурора. Сьогодні цей випадок називають показовим: він доводить, що робота екоінспекції — це не просто папірці, а реальний початок шляху до в'язниці для тих, хто знищує природу.





Держава йде до суду за відшкодуванням

Наразі розслідування завершено, а обвинувальний акт уже у суді. Важливо, що Державну екологічну інспекцію Поліського округу офіційно визнано потерпілою стороною. Це означає, що екологи особисто контролюватимуть процес у суді та вимагатимуть, щоб винні не лише отримали терміни, а й повернули державі усі 13 мільйонів гривень.

Ця історія – чіткий сигнал для всіх, хто думає, що у лісі можна сховатися за фальшивими папірцями. Взаємодія екологів, прокуратури та поліції нарешті дає плоди: за кожне знищене дерево доведеться платити за дуже високим тарифом.