Будь-яке послаблення Києва сьогодні працює не проти політичних опонентів, а на ворога. Так прокоментував політолог Євген Магда «план енергетичної стійкості», до якого сьогодні на РНБО включили всі міста, окрім столиці.

«Київ сьогодні є ключовою ціллю ворога. Для розуміння: на Київ за війну прилетіло найбільше шахедів, крилатих ракет, кинжалів та іншого горя. Київ найбільше потерпає від обстрілів. Але Київ лишати без підтримки, бо його очолює твій опонент. Це точно про турботу про українців? Бо щось не схоже. У такій ситуації логічною виглядає єдина позиція влади всіх рівнів і спільна робота над планом стійкості. Столиця вже пережила найважчу зиму у своїй історії. Будь-яке послаблення Києва сьогодні працює не проти політичних опонентів, а на ворога», - написав Євген Магда.

Він зазначив, що замість підтримки столиці від центральної влади лунають звинувачення, що «Київ не підготувався», хоча за його підготовку під час війни має відповідати голова КМВА.

«Ще більше цинізму обвинуваченням на адресу Києва, які пролунали на РНБО, додає те, що план енергостійкості підписують начальники військових адміністрацій, призначені президентом. Сьогодні президент дорікнув Кличку, що план не був підписаний. Головою військової адміністрації Тимуром Ткаченком. Призначеним президентом. Абсурд. Судячи з публічної активності, пан Ткаченко самоусунувся від роботи і не підписав план, фактично проігнорувавши визначені законом повноваження. Питання "навіщо Києву військова адміністрація, яка не має стосунку ані до війська, ані до адміністративних повноважень?" – риторичне», - зазначив експерт.

Він наголосив, що питання енергостійкості Києва має консолідувати, бо мова не тільки про найбільше місто країни, де проживає найбільша кількість людей, а й про центр прийняття рішень, яким є столиця.

«Здавалося б, питання енергостійкості, яке має об’єднувати – бо йдеться про столицю, де проживають мільйони і це центр прийняття рішень – знову стало дріб’язковим політичним», - наголосив Євген Магда.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО затвердили плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому Президент знову заявив, що Київ «не підготувався до зими».