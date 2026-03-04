Київ вчасно подав профільному міністерству пропозиції до плану енергетичної стійкості та представив їх на засіданні РНБО. Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв та оприлюднив відкриту частину документу, яка не містить інформацію з обмеженим доступом.

«Це - лише частина енергоплану стійкості столиці. Та його частина, що може бути оприлюднена, оскільки сам документ містить інформацію з обмеженим доступом. Увесь масив заходів плану ми представили сьогодні на засіданні РНБО, тому всі закиди в нібито непідготовленості столиці є щонайменше дивними й безпідставними», - заявив Петро Пантелеєв.

Він зазначив, що план енергостійкості Києва тепер доведеться коригувати, оскільки на засіданні РНБО затвердили плани для всіх обласних центрів, окрім столиці.

«План тепер доведеться коригувати, бо допомогу держава в своїй частині виконання плану поки не обіцяє…», - зазначив Пантелеєв.

Відкрита частина плану містить ключові пропозиції щодо посилення захисту критичної інфраструктури столиці, резервування об’єктів енергетики, забезпечення стабільної роботи теплопостачання та водопостачання, а також параметри фінансування та дефіциту за окремими напрямами.

Як повідомлялося раніше, сьогодні на засіданні РНБО були затверджені плани енергостійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім столиці. При цьому Президент знову заявив, що Київ «не підготувався до зими».