Колишнього керівника Державної прикордонної служби України Сергія Дейнека призначили командиром 3-го прикордонного загону, відомого також як прикордонна бригада Помста.



Повідомляє BBC News Україна.





«Дейнека призначили командиром 3 прикордонного загону. Це бойовий підрозділ, який воює. Загін бригадного типу», — сказало джерело.

Джерело BBC в НАБУ зазначило, що бюро «не може нічого вдіяти в цій ситуації».

Колишнього керівника Держприкордонслужби генерал-лейтенанта Сергія Дейнека підозрюють у причетності до контрабанди цигарок. Наприкінці січня НАБУ та САП після обшуків повідомили Дейнеці про підозру.

30 січня ВАКС обрав запобіжні заходи колишньому та чинному високопосадовцям Держприкордонслужби, яких підозрюють в організації схеми систематичного одержання хабарів. Імен посадовців не називали, але за даними ЗМІ, йшлося про Сергія Дейнеку та начальника відділу прикордонної служби Соломоново Олександра Марущака.

10 лютого за Дейнеку внесли заставу 10 мільйонів гривень.