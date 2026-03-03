Центр відповідальної гри у партнерстві з компанією «Олл Сіті Геймс» (бренд Slot City) розпочали новий етап масштабного дослідження міжнародних практик відповідальної гри та механізмів протидії нелегальному ринку азартних ігор.



Як зазначають у Центрі відповідальної гри, дослідження зосереджене на порівняльному аналізі підходів різних країн до регулювання тіньового сегмента, що дозволить точніше оцінити його вплив та масштаб.

Серед ключових напрямів аналізу:

• правила допуску гральних операторів;

• ліміти як елемент відповідальної гри;

• моделі оподаткування;

• масштаби нелегального ринку.

Дослідження охоплює провідні держави з усіх континентів і реалізується у кілька етапів. Після кожного з них на сайті RGC оприлюднюватимуться аналітичні звіти з рекомендаціями щодо імплементації світового досвіду.



Павло Чиклікчи, власник ТОВ «Олл Сіті Геймс», наголосив, що розвиток принципів відповідальної гри є частиною соціальної відповідальності бізнесу, а системне вивчення міжнародних практик допомагає впроваджувати ефективні рішення.



Попередній етап дослідження охопив близько 30 країн світу. Тоді було проаналізовано регуляторні моделі, системи самообмеження, встановлення лімітів, використання поведінкової аналітики та рекламні стандарти. Результати доступні наресурсі RGC.