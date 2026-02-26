На Житомирщині розгортається резонансна судова справа, яка має стати уроком для всіх органів місцевого самоврядування.

Мова про Хорошівську громаду, якій тепер загрожує сплата величезного штрафу — майже 1,9 млн грн — через те, що на їхній землі невідомі вирубали ліс.

Що сталося?

Історія тягнеться ще з літа 2022 року. Тоді біля села Дворище виявили справжній екологічний погром: на ділянці у понад 3 гектари хтось самовільно пустив під пилу 286 дерев різних порід.

На місце приїхали екоінспектори, зафіксували збитки та передали всі документи до СБУ та поліції. Фахівці нарахували, що природа постраждала на 1 890 887 гривень.

Чому платитиме громада, а не лісоруби?

Тут і починається найцікавіше. Поліція розслідувала справу два роки, але станом на 2024-й тих, хто тримав у руках пилу, так і не знайшли.

В українському законодавстві (а саме в Лісовому кодексі) є чітке, хоч і суворе правило: якщо ліс не переданий у користування конкретному підприємству, за його збереження відповідає місцева рада. Якщо на цій території хтось краде ліс і його не ловлять за руку — збитки має відшкодувати громада, на території якої це сталося.





Справа дійшла до суду

Екоінспекція спочатку звернулася до Хорошівської селищної ради з пропозицією сплатити борг добровільно. Громада гроші не перерахувала, тож тепер вирішувати долю мільйонів буде Господарський суд Житомирської області.

«Ми діяли чітко за законом. Оскільки винних не знайшли, ми надіслали претензію громаді з пропозицією сплатити збитки протягом місяця. Добровільно цього ніхто не зробив, тому тепер ми звернулися до суду, щоб стягнути ці гроші примусово», — пояснив очільник Держекоінспекції Поліського округу Євгеній Медведовський.

Ця ситуація — серйозний сигнал для всіх громад: за лісом на своїй території потрібно стежити дуже пильно. Адже врешті-решт за недбалість або бездіяльність доводиться розраховуватися грошима з місцевого бюджету, які могли б піти на дороги, школи чи медицину.