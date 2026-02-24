У Києві відбувся Національний день молитви за Україну, який об’єднав близько 7 тисяч учасників. До заходу долучилися представники громадської організації «Тінь» з різних регіонів держави, їхні родини та небайдужі громадяни.

До столиці приїхала молодь із Києва, Львова, Одеси, Запоріжжя, Миколаєва, Вінниці, Черкас, Рівного, Сум, Чернігова, Івано-Франківська, Хмельницького, Білої Церкви, Умані, Ніжина та Прилук. Учасники зібралися разом, щоб вшанувати пам’ять тих, хто віддав життя за свободу України, а також подякувати військовим, які сьогодні продовжують її захищати.

Організатори наголошують: подія стала не лише символом духовної єдності, а й проявом громадянської відповідальності молоді. За їхніми словами, українці прагнуть справедливого миру — такого, який гарантує безпеку кожному громадянину незалежно від регіону.

Національний день молитви вкотре продемонстрував, що навіть у час війни українське суспільство залишається згуртованим, а молоде покоління активно долучається до формування майбутнього країни.