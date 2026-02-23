Про це повідомив у Facebook керівник волонтерського штабу Артур Палатний.



"Енергонезалежність на фронті – це запорука успішних операцій та безпека наших воїнів. "Українська команда" передала партію потужних зарядних станцій 3-му окремому батальйону "Волинь" Української добровольчої армії", – написав Палатний.

Він зазначив, що бійці батальйону – добровольці, що з першого дня повномасштабного вторгнення захищають Україну і зараз воюють на сході України.

"Упевнений: наша підтримка допоможе бійцям почуватися впевнено, успішно виконувати найскладніші завдання та збереже життя", – сказав Палатний.