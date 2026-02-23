21 лютого на Майдані Незалежності відбувся пам’ятний захід політичної партії «Сила Нації», присвячений Героям Небесної Сотні, які віддали життя за свободу та гідність України. Участь у заході взяли представники партії, Рада ветеранів, військові та громадяни з Києва, Черкас, Вінниці, Дніпра, Західної України, Київської області та інших регіонів.

Зі вступним словом виступив голова партії «Сила Нації» Андрій Пелюховський, який зазначив, що і сьогодні, через 12 років після трагічних подій лютого 2014 року, ми змушені запитати себе: заради чого віддали життя Герої Небесної Сотні? Чи про таку Україну вони мріяли, йдучи на смерть? Чи уявляли, що боротьба за свободу перетвориться на криваву трагедію для нації, з сотнями тисяч жертв, сваволею влади та порушенням Конституції? Чи могли вони сподіватися, що в країні буде створено систему, у порівнянні з якою навіть режим Януковича виглядатиме «білим і пухнастим»?Корупція захлиснула Україну, порушення закону стало системним, а справедливість неможливо відновити навіть через суди. Політики, які вирішують долю країни, часто не мають ані освіти, ані досвіду реальної роботи. Ми втратили незалежність і нині перебуваємо в стані, що нагадує колоніальний, але зі своїм прапором, гімном і гербом, не маючи права самостійно розпоряджатися землею та надрами. Чи за це вмирали Герої Небесної Сотні?