Фізичне відновлення та психологічна стійкість — це те, чого більше потребують наші захисники, повертаючись з фронту до громадянського життя.

Щоб цей шлях був легшим, команда Фонду «Рідна країна» відвідала Київський національний університет будівництва та архітектури (КНУБА). Політик і громадський діяч Микола Томенко передав потужний тягар допомоги для ветеранів, які не тільки лікуються, а й опановують нові професії.

Більш ніж просто інвентар: 300 кроків до здоров'я

У рамках проекту «Робимо заради перемоги» університетський Інститут ветеранів «Архітектура стійкості» отримав необхідне спортивне обладнання. Це понад 300 одиниць інвентарю, який допомагає воїнам відновлювати силу та форму.

До списку допомоги увійшло все необхідне для щоденних занять: від карематів та спеціальних масажерів до гантелей та еспандерів. Це обладнання стане базою для програми оздоровлення, яку реалізує навчальний заклад.

Ініціатива стала можливою завдяки співпраці Фонду з керівником Інституту ветеранів Артемом Гончаренком та за активної підтримки ректора КНУСА Олексія Дніпрова.

Пріоритети, які не обговорюються

Для Миколи Томенка допомога ветеранам — це не одноразовий захід, а чітка громадянська позиція. Він переконаний, що підтримка людей, які ризикували життям за країну, має бути основою будь-якої діяльності сьогодні.

"Ми переконані, що в умовах війни головними пріоритетами державної політики та громадської діяльності має бути підтримка Збройних Сил України та допомога ветеранам війни, які героїчно захищали свободу та незалежність України", - наголосив Микола Томенко.

Професійний розвиток та реінтеграція

Важливо, що допомога фонду – лише частина великої роботи. Ветерани в КНУБА проходять програму «Архітектура стійкості», яка допомагає їм адаптуватися, набути нових професійних орієнтирів та відчути підтримку суспільства. Команда "Рідної країни" вже домовилася з університетом щодо подальшої підтримки цього напряму. Адже реінтеграція ветеранів — це тривалий процес, у якому кожен крок, кожен новий тренажер чи професійна консультація мають велике значення.