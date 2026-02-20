У своєму вечірньому зверненні Володимир Зеленський приділив особливу увагу бійцям Центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України. Президент підкреслив, що ці воїни роблять значно більше, ніж просто тримають оборону — вони буквально випалюють ворога там, де ситуація здається найскладнішою.

Визнання на найвищому рівні

Кожне вечірнє звернення Президента — це не просто звіт про події дня, а можливість подякувати тим, хто власною кров’ю та залізною витримкою пише історію нашої перемоги. Цього разу слова вдячності летіли до спецпризначенців Нацгвардії.Хочу відзначити сьогодні нацгвардійців, які разом з усіма нашими воїнами захищають нашу державу, українську незалежність на фронті. Воїни Центру спеціального призначення Омега Національної гвардії України, дякую вам за хоробрість, за злагоджені дії. Хлопці виконують завдання на ключових напрямках фронту, зокрема і на Покровському, і це не лише оборонні, але й активні ударно-пошукові дії. Дякую! — зазначив Володимир Зеленський у своїй промові.

Більше ніж просто оборона: робота спецназу на межі можливостей

Покровський напрямок сьогодні називають одним із найгарячіших на мапі бойових дій. Саме там спецпризначенці Омеги демонструють те, що Президент назвав ударно-пошуковими діями. Це означає, що воїни не просто чекають ворога в окопах, а самі полюють на нього, виявляють слабкі місця в обороні окупантів та завдають точних, болючих ударів.

Така робота потребує не лише сучасної зброї, а й надзвичайної злагодженості. Кожен рух бійця прорахований, кожна дія — результат сотень годин тренувань. Омега — це підрозділ, де інтелект та стратегія поєднуються з неймовірною мужністю.

Пліч-о-пліч із найкращими: як потрапити до Омеги

Сьогодні Омега — це не просто підрозділ, а справжня родина професіоналів. Високе визнання з боку держави свідчить про те, що тут працюють майстри своєї справи. Якщо ви відчуваєте в собі силу, маєте відповідну підготовку або непереборне бажання навчитися захищати країну на рівні елітних спецслужб, підрозділ відкритий для нових добровольців.

Рекрутинг до Центру спеціального призначення триває постійно. Тут шукають людей, які готові стати частиною злагодженого механізму, де цінують кожного бійця, забезпечують якісну підготовку та надають можливість працювати з найкращим обладнанням. Дізнатися більше та подати заявку можна на офіційному сайті підрозділу.

Омега-Дім: коли підрозділ дбає про своїх

Сила спецназу — це не лише зброя, а й міцний тил. Розуміючи, яку високу ціну доводиться платити за свободу, при підрозділі працює благодійний фонд Омега-Дім.



Це організація, створена для того, щоб підтримувати воїнів та їхні родини у найскладніші моменти. Фонд опікується пораненими захисниками, допомагає з реабілітацією та надає всебічну підтримку сім’ям тих героїв, які віддали за Україну найцінніше. Діяльність Омега-Дім є доказом того, що підрозділ не залишає своїх ні в бою, ні після нього. Це благородна місія, яка об’єднує військових та цивільних у спільному прагненні допомогти тим, хто тримає небо над нами.

Слова Президента — це лише частина великої вдячності, яку кожен українець відчуває до хлопців з Омеги. Поки такі професіонали стоять на ключових напрямках, Україна має не просто надію, а впевненість у завтрашньому дні.