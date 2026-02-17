Під час Мюнхенської безпекової конференції Президент України Володимир Зеленський розказав і показав усім учасникам, як росія тероризує цивільне населення нашої держави, фактично займаючись геноцидом.

Сьогодні Європа не сумнівається, що Росія зруйнувала європейську архітектуру безпеки та несе екзистенційну загрозу європейській спільноті, тому всі об'єднуються навколо підтримки України.

Про це сказав член фракції партії «Слуга Народу», заступник голови парламентського Комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

«Сьогодні в Європі навіть ті країни, які трохи кон'юнктурно підігрують певним російським наративам, не сумніваються, що росія зруйнувала європейську безпекову архітектуру і це екзистенційна загроза для європейської спільноти. І в цьому сенсі ми бачимо єдність довкола ідеї підтримки України. Водночас із виступу держсекретаря США Марка Рубіо стає зрозуміло, що американська сторона від Росії очікує більшої динаміки у так званих мирних переговорах», - зазначив політик.

За його словами, сьогодні все більше світових лідерів, особливо європейських, чітко декларують, що Росія лише затягує час і не зацікавлена ​​у завершенні війни.

«Російська військова машина досить розігріта, і там уся економіка працює на війну. Зрештою, і основа філософії російського суспільства в даний час – війна та агресія. Це вже всі добре розуміють. Вважаю, що лише сила, тобто санкції та військова підтримка України, можуть змусити РФ припинити агресію», - наголосив народний депутат.

Він додав, що Сили оборони України створюють усі умови для того, щоб у Росії постійно зростали втрати, і в результаті вона стала нездатною вести війну.