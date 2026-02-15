"Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас". Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду", - йдеться у повідомленні НАБУ.





Раніше НАБУ оприлюднило кілька серій серій з матеріалами справи та витримками із розмов фігурантів, які у ЗМІ назвали "плівками Міндіча".

14 листопада його вивели зі складу РНБО, а 19 листопада ВР підтримала постанову про звільнення Германа Галущенка з посади міністра.Слідство каже, що за сприяння Галущенка Міндіч і Миронюк здійснювали контроль за фінансовими потоками у газовій та енергетичній сферах України.

"Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом та використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Ігоря Миронюка", – зазначив прокурор САП.