Колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який є підозрюванним у справі "Мідас" щодо корупційної схеми у сфері енергетики та оборони, затримали при спробі перетнути кордон.
Про це повідомляє НАБУ.
"Сьогодні під час перетину державного кордону детективи НАБУ затримали колишнього міністра енергетики у межах справи "Мідас". Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду", - йдеться у повідомленні НАБУ.
Раніше НАБУ оприлюднило кілька серій серій з матеріалами справи та витримками із розмов фігурантів, які у ЗМІ назвали "плівками Міндіча".
Після оприлюднення матеріалаів 12 листопада Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції.
14 листопада його вивели зі складу РНБО, а 19 листопада ВР підтримала постанову про звільнення Германа Галущенка з посади міністра.Слідство каже, що за сприяння Галущенка Міндіч і Миронюк здійснювали контроль за фінансовими потоками у газовій та енергетичній сферах України.
"Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва Міндіча перед президентом та використання послуг, організованих Міндічем, з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірену особу міністра, радника Ігоря Миронюка", – зазначив прокурор САП.
За даними прокуратури, слідство має підтверджені докази того, що до злочинних схем був залучений Галущенко, на той час міністр енергетики.