Командир 225-го окремого штурмового полку Герой України Олег Ширяєв в інтерв'ю The Wall Street Journal заявив, що для більш ефективного стримування російського тиску Україні необхідно зосередитися на знищенні безпілотних екіпажів противника, а також ротних і батальйонних командних пунктів, розташованих за багато кілометрів.





За словами Ширяєва, саме ці елементи є критичними на тактичному рівні управління військами. "На тактичному рівні все тримається на їхніх плечах", - наголосив командир.

Видання також посилається на дані Центру стратегічних та міжнародних досліджень, за якими за час повномасштабного вторгнення українські сили нейтралізували близько 1,2 мільйона російських військових.