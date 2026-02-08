Російські військові намагаються незаконно активувати термінали Starlink, залучаючи до цього громадян України.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (позивний «Флеш»).

У Міністерстві оборони наголосили, що участь у таких схемах за грошову винагороду тягне за собою кримінальну відповідальність.

За словами Бескрестнова, росіяни шукають способи підключення супутникового інтернету Starlink на територіях, що перебувають під контролем України. Інструкції щодо цього поширюють у закритих чатах, після чого вони з’являються й в українських спільнотах у соцмережах.

Серед можливих схем — реєстрація обладнання через підставних осіб у ЦНАПах, використання фіктивних компаній або спроби підключити термінали, зняті з безпілотників.

Водночас радник міністра запевнив, що подібні ризики були враховані заздалегідь, а всі такі термінали підлягатимуть блокуванню. Він підкреслив, що ці дії легко відстежуються і фактично є прямим доказом злочину.

«Це не машину підпалити й утекти. Це прийти в ЦНАП і власноруч зафіксувати свій злочин для суду. Тому моя порада зрадникам — навіть не намагайтеся», — заявив Бескрестнов.

У Міноборони закликали громадян не погоджуватися на подібні пропозиції та повідомляти про всі підозрілі випадки відповідним органам.