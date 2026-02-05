На пʼятому році війни, при ексклюзивних розслідуваннях про корупцію - реакція влади та правоохоронних органів відсутні. І коли мова заходить про те, де взяти кошти на дрони чи генератори, бронежилети чи допомогу військовим, часто-густо окрім риторики про шалену корупцію немає ніяких результатів.

Поруч з цим, дивно виглядають масові порушення справ з недоведеними до судів та рішень і покарань гучні корупційні скандали.

Дивно, бо медіа атаки передують слідчим діям. А вручення підозр під камери у кращому випадку через роки завершуються угодами зі слідством. Де обвинувачені особи зберігають свої впливи і можливості.

Питання: де брати гроші на війну лунає далеко і за межами країни і часто зводиться до виведених активів та застосування санкцій.

Як працює санкційна політика і хто блокує в Євросоюзі не є питанням підвласним Україні. Тому робимо висновки на тих, які у компетенції українських органів. І для чого тоді створювали десять років тому НАБУ, САП, ВАКС, АРМА?

Відеорозслідування про кейс яхти медведчука вартістю від €130 млн від екс-голови АРМА детально показує :

ВАКС - заборонив продавати майно медведчука

Офіс Генпрокурора - бездіяв у продовженні арешту, коли вже АРМА знайшло Опганізатора торгів

НАБУ - не розпочало кримінальне провадження за внесеною заявою

АРМА - наполягало на легалізації нового судового рішення, створивши фундамент до продажу виведеного майна.

Отже, останні пів року публічні антикорупційні заходи НАБУ і САП сколихнули всю країну. А про незалежність цих органів боролися навіть студенти і молодь в регіонах. Так чи справді НАБУ відповідає принципам незалежності, за яку так боролися? Якщо за пʼять років війни ті хто вчиняв спротив не притягнуті до відповідальності.

Коли мова йде про сотні мільйонів, тим паче в іноземній валюті - така справа стає тригером і для влади.

Цей кейс не лише прецедент для наповнення бюджету, а й про ту незалежність НАБУ та відсутність зовнішнього впливу.

Мільярди з-за кордону можливо повернути за створеними агентством порядками.