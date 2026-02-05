Цієї ночі під удар російських дронів потрапило місце, де панує казка та знання.

Уламки ворожого «шахеда» та потужна ударна хвиля пошкодили Національну бібліотеку України для дітей.

Це не просто побиті стіни чи вибите скло. Це чергова спроба ворога знищити нашу культуру там, де вона починається — у серцях маленьких читачів. Окупанти методично б’ють по українських книгах та затишних просторах, де зростають наші діти, намагаючись стерти нашу ідентичність та історичну пам’ять.

«Злочинці з першого дня цілеспрямовано та методично знищують осередки української культури. Вони прагнуть позбавити нас пам’яті та ліквідувати світоглядний фундамент — затишні простори розвитку наших дітей», — зазначають у бібліотеці.

Як допомогти «книжковому дому»?



Наразі головна дитяча бібліотека потребує термінового відновлення, щоб малеча знову могла повернутися до улюблених книг у безпечні та затишні зали. Кожна гривня сьогодні — це вклад у майбутнє дітей, які мають зростати в україномовному середовищі, а не під звуки вибухів.

Якщо ви маєте можливість підтримати ліквідацію наслідків обстрілу, ось реквізити для благодійних внесків:





Гривня (UAH): UA353052990000026002036704791

UA353052990000026002036704791 Євро (EUR): UA263052990000026006016700216

Наші діти гідні того, щоб їхнє дитинство пахло сторінками нових книг, а не димом від пожеж.