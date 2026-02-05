Про це повідомив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тарас Висоцький в інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, 2025 року загальний обсяг аграрного експорту України становив 22,6 млрд доларів, що становить близько 56% всього експорту країни. Найбільшим торговим партнером в агросекторі залишається Європейський Союз, проте його частка поступово зменшується.

«ЄС залишається ключовим партнером, але експортна географія стає більш збалансованою. Якщо 2024 року частка ЄС в агроекспорті становила 52,1%, то за підсумками 2025 року – вже 47,5%. Це означає, що зростає роль ринків Азії, Африки та Близького Сходу», – наголосив Тарас Висоцький.

Одним із чинників зміни структури експорту стало повернення у червні 2025 року у квотний режим торгівлі з ЄС, який діятиме й у 2026 році. За підсумками 2025 року експорт агропродукції до Євросоюзу скоротився на 2,1 млрд. доларів порівняно з 2024 роком. У той же час, на динаміку впливають і ринкові фактори – ціни та попит.

Зокрема, на 40% скоротився валютний виторг на кукурудзу, незважаючи на те, що ця культура може експортуватися до ЄС без квотних обмежень.

Паралельно Україна збільшує присутність на ринках Близького Сходу, Північної Африки та Південно-Східної Азії. Серед ключових напрямків – Індія, Китай, Південна Корея, Індонезія, Бангладеш та В'єтнам, а також країни субсахарської Африки та Центральної Азії. Ці ринки мають іншу економіку постачання, ніж у ЄС. Там м'якіші вимоги, але більші цінові коливання.

Ці підходи до розширення ринків чітко відображені у регіональному розподілі експорту. У 2025 році агроекспорт України: 10,7 млрд. доларів – ЄС, 4,4 млрд. доларів – Близький Схід, 2,8 млрд. доларів – країни Африки, 1,7 млрд. доларів – Південно-Східна Азія. Найбільшими окремими ринками збуту залишаються Єгипет, Нідерланди, Італія, Іспанія, Польща та Туреччина.