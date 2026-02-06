Минулий тиждень (з 30 січня по 5 лютого) видався для екоінспекторів по-справжньому гарячим, а для порушників — дорогий.

Поки одні намагаються зберегти навколишнє середовище, інші методично його знищують: вирубують заповідні дерева та влаштовують звалища там, де мають рости квіти.

За сім днів інспектори провели 273 перевірки та виписали 269 протоколів. Але найцікавіше — це цифри в «чеках», які екоінспекція виставила паліям, браконьєрам та недбайливим чиновникам. Загальна сума збитків за тиждень досягла вражаючих 10 мільйонів 872 тисячі гривень.

Де «нагрішили» найбільше: ТОП антирекордів регіонів

1. Запоріжжя: 5 мільйонів за гори сміття У самому Запоріжжі невідомі «підприємці» перетворили дві ділянки землі на справжнє звалище. Скло, пластик, гума та звичайні побутові відходи обійдуться винним (якщо їх знайде поліція) 5,1 млн. грн. Матеріали вже мають правоохоронці.

2. Полтавщина: побоїще дерев Тут зафіксували одразу два гучні випадки. Поблизу села Лебедине вздовж дороги зрубали 111 дерев (збитки – 1,7 млн ​​грн). Ще 20 дерев незаконно зрізали у ландшафтному парку «Нижньоворсклянський» (мінус 518 тис. грн для бюджету порушника).

3. Тернопільщина: громада, яка потонула у відходах Великоберезовицької селищної ради, висунула претензію на 874 тисячі гривень. Причина банальна та сумна: у селі Настасів та найбільшій Березовиці просто не змогли впоратися зі сміттям, захаращуючи їм землю.

4. Хмельниччина: брудні береги Південного Бугу Біля річки Південний Буг та у заповіднику «Долина» виявили забруднення та засмічення прибережної смуги. Ціна нехтування екологією – 758 тисяч гривень. Справою вже займається прокуратура.

5. Одещина: 16 дубів за ціною іномарки У заказнику «Верхній ліс» зрубали лише 16 дерев, але оскільки це заповідна територія, сума збитків становила 638 тисяч гривень.

Що із грошима?

Хороша новина в тому, що екоінспекція не лише рахує збитки, а й реально стягує кошти. За тиждень до бюджету повернули понад 4,7 млн ​​грн (це і нові штрафи та виплати за старі «гріхи»).

Екоінспектори нагадують: природа — це не безкоштовний склад деревини чи бездонне звалище. Рано чи пізно за кожне зламане дерево чи кинутий мішок сміття доводиться платити. І, як свідчить статистика, ціна дуже висока.