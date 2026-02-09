У складний для столиці період Подільський район отримав шість генераторів великої потужності, які найближчим часом будуть задіяні для забезпечення роботи пунктів незламності.

Голова Подільського району Володимир Наконечний звернувся до отця Любомира Яворського з проханням підтримати Поділ і Київ у непрості дні.

Отець Любомир Яворський відразу ініціював комунікацію з керівництвом УГКЦ. Ініціатива була почута та отримала практичне продовження.

До підтримки столиці долучилися Українська Греко-Католицька Церква, яка завжди зі своїм народом.

Блаженніший Святослав Шевчук – Глава церкви звернувся до Кардинала і Архієпископа Краківського - Ґжеґожа Рися, який кинув клич до польського народу допомогти Києву. Польські друзі оперативно відреагували.

У результаті спільних дій центральний район столиці отримав шість генераторів великої потужності.

Коментуючи надану підтримку, голова Подільського району Володимир Наконечний наголосив, що отримане обладнання забезпечить стабільну роботу пунктів незламності та допоможе мешканцям у критичних ситуаціях:

«З того всі пізнають, що ви Мої учні, коли любов матимете між собою», – процитував Євангеліє від Івана (13:35) Володимир Наконечний.

Допомога з Польщі стала не лише матеріальною підтримкою, а й важливим символом єдності та взаємної турботи про людей у складний для країни час.