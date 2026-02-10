Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» разом зі співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк здійснила масштабну медичну місію на Чернігівщину, яка відбулася за підтримки голови наглядової ради фонду, першого заступника голови Комітету ВР з питань здоровʼя нації Валерія Дубіля та за участі заслуженого лікаря України, голови Національної асоціації онкологів України Валерія Зуба.

Ключовим пунктом місії став Чернігівський медичний центр сучасної онкології, який отримав сучасну ендоскопічну стійку, гастроскоп і колоноскоп, а також витратні матеріали та лікарські засоби. Отримане обладнання є критично важливим для ранньої діагностики онкологічних захворювань і дає лікарям змогу ухвалювати точні клінічні рішення без зволікань.

«Іноді від одного обстеження залежить усе: діагноз, тактика лікування і життя людини. Саме тому сучасне обладнання в онкології — це про шанс», — зазначають у медичному центрі.

Керівник закладу Олександр Заїка наголошує, що таких ресурсів у медицині не буває забагато: «Таких речей, як ендоскопічна стійка, розхідні матеріали чи лікарські засоби, ніколи не буває багато. Попри державне фінансування, саме ці ресурси дозволяють нам працювати без зупинок».

Сучасна ендоскопія — це не просто зображення на екрані, а точні рішення без втрати часу. Лікар-ендоскопіст Андрій Дзендзік пояснює: «Під час першого ж дослідження ми можемо взяти матеріал і чітко визначити, з чим маємо справу: пухлина, кіста, злоякісне чи доброякісне утворення. Уже тоді розуміємо, чи потрібна операція і яку саме хімієтерапію призначати. Для лікаря це фантастичні можливості».







Отримане обладнання має значення не лише для одного закладу, а для всієї області. Чернігівський медичний центр сучасної онкології виконує найбільшу кількість ендоскопічних обстежень у регіоні та несе відповідальну функцію ранньої діагностики онкологічних захворювань. «Стійка, яку ми сьогодні отримали, надзвичайно цінна для нас. Завдяки їй ми й надалі зможемо надавати допомогу в тих обсягах і на тому рівні, який уже задали для всієї області. Я щиро вдячний за таку підтримку команді фонду, Валерій Дубілю та Валерію Зубу, і сподіваюся на подальшу співпрацю», — підсумовує Олександр Заїка.

Валерій Дубіль наголосив, що підтримка медичних закладів Чернігівської області залишається в пріоритеті роботи фонду: «Чернігівщина — прикордонний регіон, який працює в умовах постійного навантаження. Наше завдання — щоб лікарні мали сучасне обладнання і необхідні ресурси для щоденної роботи, а люди могли отримувати якісну медичну допомогу незалежно від обставин».

У межах місії фонд «Надія» також передав медичні вантажі до Козелецької лікарні інтенсивного лікування, Чернігівської обласної дитячої лікарні, Чернігівської міської лікарні №2 та Чернігівської центральної районної лікарні. Заклади отримали інфузійні та сольові розчини, антисептики, одноразовий медичний одяг, засоби догляду за пацієнтами, засоби гігієни, а також матеріали для роботи з маленькими пацієнтами.

Окремим напрямком місії стала підтримка підрозділів Національної поліції України в Чернігівській області, які отримали потужні зарядні станції та системи Starlink для забезпечення стабільного зв’язку й автономної роботи.

Підсумовуючи місію, співзасновниця фонду «Надія» Віта Присяжнюк зазначила: «Ми працюємо для того, щоб лікарі могли лікувати без пауз і зволікань, а пацієнти — вчасно отримувати шанс на життя. Підтримка лікарень, а також посилення наших Сил оборони — це системна робота, яку ми будемо продовжувати».