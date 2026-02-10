На найближчому засіданні депутати мають вирішити долю чималої суми — близько 2 мільярдів гривень. Це кошти, які місто не встигло витратити минулого року, і тепер вони можуть суттєво допомогти нашим захисникам.

Про основні сценарії розвитку подій розповіла депутатка Київради від фракції «Європейська Солідарність» Людмила Ковалевська в етері телеканалу «Прямий».

За її словами, зараз у залі засідань може розгорнутися дискусія: розділити гроші навпіл (мільярд — у резерв, мільярд — армії) чи спрямувати всі 2 мільярди безпосередньо на потреби ЗСУ. Позиція Людмили Ковалевської та її колег по фракції однозначна — фронт має бути на першому місці.

«Це гроші з вхідних залишків — те, що не використано торік. Станом на кінець січня ми вже бачимо цю суму. І одразу направляємо її на Збройні сили України – так прописано в текстовій частині бюджету», — наголосила Людмила Ковалевська.





Депутатка висловила сподівання, що мер столиці та фракція «УДАР» також пристануть на цю пропозицію, адже підтримка військових сьогодні — це питання виживання для всієї країни.

Окрім допомоги армії, у столиці планують частину заощаджень витратити на підтримку теплової генерації. Проте тут Ковалевська закликає до максимальної прозорості та планування. Вона підкреслила, що кияни мають знати, на що саме йдуть мільйони, і чому підготовку до захисту потужностей починають лише зараз.

«Потрібно чітко розуміти, куди саме підуть гроші, і нарешті почати планувати діяльність із захисту та відновлення потужностей. Це мало бути зроблено центральною владою ще декілька років тому, але давайте хоч зараз почнемо це робити», — зазначила Людмила Ковалевська.

Таким чином, наступна сесія Київради стане лакмусовим папірцем: чи зможуть міські обранці відсунути на другий план другорядні витрати заради реальної підтримки енергетичної безпеки та українських воїнів.