Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що відсутність Мединського на переговорах – це вже прогрес, але військові – це теж не про мир, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Такий склад переговорників – це не про завершення війни. Це абсолютно очевидно. Хоч ми радіємо, що нема Мединського та інших україножерів, які читають лекції про князів. Це вже прагматичні військові люди. Тому ніби це вже не філософські розмови і затягування часу. Ну, щоб ні про що не домовитися, посадіть Мединського», – зазначає Микола Томенко.

Звісно, констатує він, військові на переговорах – це позитив, але це не про завершення війни. На думку політика, це радше про пошук тактичних і реалістичних рішень, однак чи не єдиний і очікуваний результат – це обмін військовополоненими.

Інший плюс, зазначає він, – це дивне енергетичне перемир’я, про яке наче Трамп домовився з путіним, про яке ми нічого не знали і навіть не можемо зрозуміти, з якого дня його треба було рахувати. Так, констатує політик, неприємно, що після цього перемир’я відновились масовані ракетно-дронові обстріли по енергетиці, але все ж таки це прецедент, і його треба оцінювати у плюс, ніж у мінус, варто над цим працювати далі.

«Я сподівався на третій плюс, але все-таки після заяв Лаврова, Пєскова та інших діячів, зрозуміло, що вони не допускають появу миротворчих місій, навіть якщо вони будуть у Західній Україні. Насправді з оцінок із нашої переговорної групи я чув, що ця тема обговорюється. І я вважаю цю тему теж дуже важливою, тому що насправді, які б не були письмові чи паперові гарантії, найкраща гарантія – це ко коли військові європейських чи НАТОвських країн перебувають на території України. Це вже половинка 5 статті», – підсумовує Микола Томенко.

