Легендарний український боксер надважкої ваги Володимир Кличко підтримав скелетоніста Владислава Гераскевича, якому Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив використовувати на змаганнях Олімпійських ігор-2026 шолом, на якому зображено фото загиблих українських спортсменів.





Про це боксер розповів у соцмережі "Х".

Міжнародний олімпійський комітет не хоче, щоб ви це побачили.

Ось воно: шолом на честь українських олімпійських спортсменів, які були вбиті під час захисту своєї країни від варварського російського вторгнення, яке зараз входить у свій п'ятий рік.

Олімпійські ігри завжди були політичними іграми. Під час Олімпіади-2022 Китай попросив шляху почекати з вторгненням в Україну, доки Ігри не завершаться. Тож давайте припинимо лицемірство", – сказав Кличко.

Нагадаємо, що український скелетоніст провів перше тренування на Олімпійських іграх-2026 у спеціальному шоломі, на якому були зображення спортсменів, яких вбила Росія. МОК заборонив Владиславу використати цей "шолом пам'яті".