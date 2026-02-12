Волонтери «Української команди» передали 420 окремому батальйону безпілотних систем «Хорт» партію потужних зарядних станцій для безперебійної роботи дронів. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«Зарядні станції на передовій – це зв’язок і роботоздатність дронів. «Українська команда» передала партію потужних зарядних станцій 420 окремому батальйону безпілотних систем «Хорт», - повідомив Артур Палатний.

Він зазначив, що зарядні станції допоможуть підрозділу ефективніше нищити ворога на передовій.

«Ці хлопці сьогодні виконують бойові завдання майже по всій лінії фронту. Упевнений: наша підтримка посилить бойові спроможності підрозділу і допоможе ще більш ефективно нищити ворога», - сказав під час передачі станцій керівник «Української команди» Артур Палатний.

Як повідомлялося раніше, з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала бойовим бригадам на фронт майже 4000 різних безпілотників, сотні зарядних станцій, автівки та інше обладнання.