Мер Києва Віталій Кличко відмінив візит на цьогорічну міжнародну безпекову конференцію в Мюнхені, бо потрібно відновлювати місто після масованих російських обстрілів. Про це він повідомив в ефірі телеканалу «Київ».

«Кожного року я брав участь в Мюнхенській конференції безпеки, де збираються представники всіх держав і обговорюють ключові виклики. А останні роки ключовим викликом для всього світу стала найбільша війна після Другої світової, яка зараз проходить в Україні. Агресія Російської Федерації проти нас, проти українців. Але цього року я відмінив візит в Мюнхен. Зараз багато зустрічей робить брат Володимир. А я залишаюсь в Києві. Нам потрібно долати багато викликів, які є тут. Але тим не менш від наших партнерів залежить дуже багато. Ми дуже вдячні мерам та містам-побратимам, які зателефонували нам і надають допомогу», – повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що після останнього обстрілу 700 будинків в Києві опинилися без теплопостачання, там намагаються не відключати електроенергію, щоб мешканці могли грітися електроприладами.

«Найбільша кількість атак за весь час повномасштабного вторгнення було на Київ. Знову 700 будинків знаходиться без теплопостачання. Сподіваюсь, за 2-3 доби відновлять. Це Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Печерський, Солом'янські райони. Там надаємо максимальну можливість електропостачання для того, щоб люди мали можливість «грітись від розетки», – зазначив Віталій Кличко.

Він наголосив, що комунальники працюють цілодобово та роблять все можливе, щоб відновити воду, тепло та світло в оселях киян, однак цьому заважає тиск силовиків.

«З одного боку держава допомагає – «Укрзализниця», багато держпідприємств, бригади з ДСНС, фахівці. З іншого боку – прокуратура заводить кримінальну справу на «Київводоканал» за процедуру закупівлі генераторів та вилучає їх. Та сама історія з «Київтеплоенерго». Загалом вже 1600 кримінальних справ, які відкриті проти міста. Однак тільки 8 справ дійшло до суду, всього 2 отримали вироки. При чому кримінальні справи відкривають проти тих комунальних підприємств, які зараз займаються відновленням системи життєзабезпечення Києва. У мене таке враження, що політика навіть в такий складний час грає якусь роль для центральної влади», – заявив Віталій Кличко.