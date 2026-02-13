Законопроект 13219 ліквідує конкуренцію на ринку електричної енергії з альтернативних джерел та зобов'язує українців сплатити 37 мільярдів гривень боргів монопольним приватним власникам сонячної та вітроелектроенергії. Для цього планується підвищити тарифи на електроенергію для людей та бізнесу.

Про це повідомила лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко .





Вона закликала депутатів не голосувати за цей законопроект, адже він написаний на користь власників альтернативних джерел електроенергії з оточення Януковича. У цей час, за її словами, розпочався процес масового придбання обладнання для альтернативного енерговиробництва.

Вона пояснила: через те, що тоді було встановлено завищені тарифи, накопичилися борги близько 37 мільярдів гривень.

«Цей закон для того, щоб за рахунок звичайних людей через тарифи, що встановлюються в Укренерго, покрити ці 37 мільярдів гривень боргів. Я хочу запитати: ви знаєте, що ті, хто за часів Януковича встановлювали сонячну та вітроенергію, вже щонайменше втричі окупили свої вкладення? Нині ж цим законом їм ще 37 мільярдів хочуть додати за рахунок збільшення тарифів для людей. Що ви робите? – обурилася Юлія Тимошенко .

На її думку підвищення тарифів на електроенергію буде вбивчим – як для споживачів, так і для бізнесу.



Ці 37 мільярдів покладуть не лише на людей, а ще й на середній бізнес, який отримує електроенергію сьогодні за найвищими у світі цінами під час війни! – заявила Юлія Тимошенко.