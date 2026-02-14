Майбутнє будь-якої держави починається не з гасел, а з чесної розмови про те, ким ми насправді і куди рухаємось.

Саме такий щирий та професійний діалог став початком публічного етапу роботи аналітичного центру Think Ukraine . Команда представила результати свого першого великого етапу програми «Проект країни» — соціологічне дослідження під назвою «Мирна угода: погрози та виклики».



Чому цифри сьогодні – це питання виживання.



За часів Великої війни соціологія перестає бути просто сухою статистикою. Сьогодні це інструмент виживання та своєрідний орієнтир, що допомагає суспільству не обманювати самих себе. Коли країна живе у напруженому очікуванні на можливі переговори, будь-яка помилка в оцінці настроїв людей може коштувати занадто дорого. Учасники презентації наголосили, що державні рішення мають спиратися не на інтуїцію чи припущення, а на реальне розуміння того, чим дихає народ. Це спосіб побачити справжню картину світу, а не ту, що хочеться намалювати.



Люди, які шукають смисли

За кожним аналітичним звітом стоять особи, чий досвід дозволяє дивитися на проблеми глибше. Особливу увагу під час заходу було приділено тим, хто заклав фундамент цієї роботи:

Артему Гаріпову , засновнику центру, а минулого першого командиру 78-го полку ДШВ «Герц». Його військовий досвід став основою для ясного бачення сильної та незалежної країни.

Ігор Реві , чий аналіз допоміг виявити приховані погрози та виклики.

Юрій Маслов , який працював над точністю формулювань та пошуком справжніх смислів, що стоять за цифрами.

Володимиру Заставі , який забезпечив державний підхід та чітку структуру всього дослідження.

Справжня експертність у такий час проявляється у тому, що фахівці не намагаються підлаштувати реальність під чиїсь очікування, а допомагають її усвідомити та прийняти.

Про що говорять українці: головні висновки

Дослідження показало, що українське суспільство проходить етап стрімкого зростання. Ключові акценти програми «Проект країни» мають такий вигляд:

Запит на волю: Українці прагнуть бути суб'єктами, а не об'єктами політики. Ми хочемо самі визначати свою долю та мати стратегічну чіткість. Відповідальність: Люди готові до складних рішень, якщо вони чесні та обґрунтовані. Комплексна безпека: Сьогодні захист – це не лише зброя та фронт. Це наша культура, ідентичність та спільні цінності, які тримають нас разом.

За словами гостя форуму, голови Подільської РДА Володимира Наконечного, такі результати є ознакою зрілого суспільства, яке вже не просто реагує на події, а мислить категоріями майбутнього та власної відповідальності за нього.