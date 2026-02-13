До Києва зі Словаччини надійшли 16 генераторів та 2 комплекти зарядних станцій. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Від Словаччини до Києва надійшла перша партія гуманітарної допомоги: 16 генераторів різної потужності та 2 комплекти зарядних станцій по 8 кВт — загальною вартістю 166 000 євро. Три найпотужніших генератори (225 кВт, 100 кВт і 63 кВт) передаємо школам у різних районах столиці», - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що в Словаччині в рамках кампанії «Тепло для України» було зібрано понад 1 млн євро, у зборі взяли участь більше 19 500 донорів.

«За ініціативи Посольства України в Словацькій Республіці у співпраці з найбільшою словацькою фандрейзинговою платформою Donio та 10 громадськими організаціями Словаччини запустили кампанію зі збору коштів «Тепло для України». Уже зібрали майже 1 100 000 євро від понад 19 500 донорів. Це кошти на допомогу українським громадам. Зокрема, словацькі партнери закуповують та привозять генератори й зарядні станції. Дякуємо словакам за цю вкрай необхідну допомогу!», - зазначив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, кампанія «Тепло для України» стала можливою завдяки солідарності громадян Словацької Республіки та спільній роботі партнерських організацій: Donio, Človek v ohrození, Mier Ukrajine, Nadácia Integra, PostBellum SK, Nadácia Pontis, Ambrela, All4Ukraine, Nadácia otvorenej spoločnosti, Srdcom s Ukrajinou та ADRA.

Як повідомлялося раніше, після масованих обстрілів столиці України Віталій Кличко закликав Європу допомогти місту генераторами. Після цього Київ отримав понад дві сотні генераторів від Польщі, 30 – від Франції. Ще 500 генераторів надійшли зі стратегічного резерву ЄС – rescEU.