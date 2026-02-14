У Овручі відкрили соціальний житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб. Він був реконструйований за фінансової підтримки Естонської Республіки.

У відкритті об'єкта взяли участь міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, представники Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV), народні депутати України Арсеній Пушкаренко та Тетяна Грищенко, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебійніс, представники обласної та місцевої влади.





Як розповів керівник групи Верховної Ради з міжпарламентської співпраці з Естонською Республікою Арсеній Пушкаренко, нові квартири отримали 36 сімей. Це сім'ї, які втратили житло внаслідок бойових дій і не мають змоги повернутися через зруйновану інфраструктуру або тимчасову окупацію територій. Будинок повністю відповідає сучасним державним будівельним нормам України, а також вимогам інклюзивності та безбар'єрності. Нардеп зазначив, що для Овруча це вже другий масштабний інфраструктурний проект, який реалізується за підтримки естонських партнерів. У 2023 році в місті було збудовано сучасний дитячий садок, який сьогодні відвідують 160 дітей.

«Естонія є одним із найбільш надійних та послідовних союзників України та безпосередньо Житомирщини. Запропонована Президентом Володимиром Зеленським формула – «іноземна держава відновлює конкретний регіон чи місто України» – ефективно реалізується на практиці. Важливо, що за підтримки уряду Естонії вже розпочато роботу над наступним проектом житла для внутрішньо переміщених громадян — у Брусилівській громаді», — наголосив Арсеній Пушкаренко.