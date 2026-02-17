Член Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Ігор Василів повідомив про це на своїй сторінці у мережі Facebook, підбиваючи підсумки засідання профільного комітету та оцінюючи діяльність Укртрансбезпеки.





Під час засідання депутати заслухали звіт Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби щодо стану дорожньої інфраструктури. В умовах обмеженого фінансування питання збереження вже відремонтованих доріг набуває особливої ваги, і саме ефективний контроль є одним із ключових інструментів їх захисту.

За словами Василіва, Укртрансбезпека виконує широкий спектр функцій: габаритно-ваговий контроль, регулювання міжнародних і пасажирських перевезень, ліцензування. Інспектор на дорозі фактично відповідає одночасно за збереження інфраструктури, безпеку громадян та дотримання правил ринку.





Водночас, попри системні виклики, 2025 рік став одним із найбільш динамічних у розвитку служби. Активна цифровізація процесів, розвиток реєстрів, автоматизація контролю та мінімізація прямого контакту між інспектором і перевізником сприяють зниженню впливу людського фактора та підвищенню прозорості.

Разом із тим, депутат зазначив, що ефективність роботи безпосередньо залежить від матеріально-технічної та кадрової спроможності. Служба потребує подальшого оновлення технічного оснащення, збільшення штату інспекторів відповідно до обсягу завдань, а також підвищення рівня заробітних плат. Висока відповідальність і значне навантаження мають бути підкріплені належними умовами служби та конкурентною оплатою праці, що мінімізує ризики та формує професійну, стабільну команду.

Профільний комітет уже подав пропозиції до проєкту державного бюджету на 2026 рік щодо посилення фінансування Укртрансбезпеки. Також заплановано окрему робочу зустріч для напрацювання подальших системних рішень.

Таким чином, контроль на дорогах залишається державним пріоритетом, а розвиток Укртрансбезпеки розглядається як стратегічний інструмент збереження інфраструктури та підвищення безпеки.