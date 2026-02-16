Його вважають ключовою фігурою у масштабній схемі під назвою «Мідас». Детективи НАБУ та прокурори САП підозрюють експосадовця у створенні злочинної організації та відмиванні величезних сум грошей.

Офшорний «пиріг» та родичі-інвестори

За версією слідства, історія розпочалася ще у лютому 2021 року на далекому острові Ангілья (заморська територія Британії). Там створили спеціальний інвестиційний фонд, який мав «напакувати» близько 100 мільйонів доларів. Очолив установу професійний «відмивач» грошей із сейшельським паспортом, який роками допомагав перетворювати брудні капітали на легальні статки.

Щоб приховати участь самого міністра, була розроблена заплутана мережа:

На Маршаллових островах відкрили дві фірми.

Їх вписали у структуру трасту на Сент-Кітс і Невіс.

Офіційними власниками (бенефіціарами) стали колишня дружина міністра та його четверо дітей.

Ці компанії нібито «інвестували» у фонд, купуючи його акції, а насправді на рахунки у три швейцарські банки просто стікалися гроші, зароблені на корупції в Україні.

Сотні мільйонів готівкою та загадковий «Рокет»

Звідки бралися гроші? Слідство каже, що поки Галущенко керував міністерством, через його довірену особу на прізвисько «Рокет» злочинна група отримала понад 112 мільйонів доларів готівкою. Це були прибутки від махінацій в енергетичному секторі.





Ці «гори налу» легалізовували за допомогою сучасних методів: частину переводили у криптовалюту, частину — вливали у згаданий вище фонд під виглядом інвестицій.

Життя на широку ногу в Швейцарії

На сьогодні детективи вже відстежили конкретні суми, які осіли в родини ексміністра:

7,4 мільйона доларів — на рахунках фонду, якими розпоряджалися рідні Галущенка. 1,3 мільйона швейцарських франків та 2,4 мільйона євро — видані готівкою або перераховані родині безпосередньо у Швейцарії.

Ці кошти не лежали мертвим вантажем. За них оплачували навчання дітей у найпрестижніших закладах Швейцарії, а частину поклали на депозити, щоб колишня дружина та діти могли спокійно жити на відсотки та витрачати їх на власні потреби.

Кінець кар'єри та невдала втеча

Герман Галущенко втратив посаду після того, як почала розвалюватися так звана «справа Міндіча». Спочатку уряд відсторонив його від виконання обов’язків, а згодом Верховна Рада остаточно відправила міністра у відставку.

Крапку в цій історії (принаймні на етапі слідства) поставило затримання: 15 лютого Галущенка схопили детективи НАБУ, коли той намагався виїхати з України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.