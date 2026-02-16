Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що Олімпійські ігри мають геополітичну вагу і несуть цінності, але сьогодні ці змагання втратили свій гуманістичний сенс, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

Як підкреслює політик, Олімпійські ігри створили у Давній Греції, щоб зупинити кровопролитні війни, щоб оголосити перемир’я, яке починалось за 7 днів до змагань і тривало ще 7 днів після, аби спортсмени могли безпечно дібратись до місця проведення заходу і потім роз’їхатись. Зараз же, констатує він, чітко затверджено, що перемир’я починається за 7 днів до Олімпіади і закінчується за 7 днів після Паралімпіади, це доволі тривалий термін, ледве не півтора місяця.

«Ідеологія вшанування героїв, які віддали своє життя, боротьба за мир шляхом олімпійського перемир'я – це і є сутність самого олімпійського руху», – підкреслює Микола Томенко.

До того ж, додає він, аби надати олімпійському перемир’ю більше геополітичної значимості, резолюція ухвалювалась на Генасамблеї ООН консенсусним шляхом, і так було доти, доки путін не почав війну. Трагедія олімпійського перемир’я, стверджує політик, полягає у тому, що ніхто з керівництва Олімпіади не критикував росію за це, а президентка МОК Керсті Ковентрі, ставлениця Томаса Баха, друга путіна, взагалі у своєму виступі на церемонії відкриття у Мілані жодного разу не сказала слово «мир».

«Зусиллями теперішніх очільників міжнародного олімпійського руху фактично Олімпіада перетворилася в Антиолімпіаду, тому що тут немає цінностей миру і гуманізму. Про олімпійське перемир'я ніхто не говорить. Якщо у вас є гроші, спонсори і ви потужна країна, то заробітчанство і репрезентація цієї впливової країни є домінантною щодо всього іншого. А решта радійте, що ви були учасниками Олімпійських ігор», – підсумовує Микола Томенко.

