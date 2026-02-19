Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Валерієм Дубілем та співзасновником фонду Вітою Присяжнюк зустріли евакуаційні автобуси місії «Параволан» після чергового рейсу.

З перших днів повномасштабного вторгнення евакуаційна місія «Параволан» допомагає рятувати поранених військових забезпечуючи швидку евакуацію з фронту. З 2022 року команда здійснила близько 5 тисяч евакуаційних місій і вивезла з передової понад 60 тисяч поранених захисників, забезпечуючи їхнє швидке транспортування до військових госпіталів та медичних закладів у більш безпечних регіонах.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" системно підтримує роботу евакуаційної місії. Фонд передає РЕБ-обладнання для захисту транспорту від ворожих безпілотників, медичні матеріали для стабілізації поранених під час транспортування, а також зарядні станції та інші засоби харчування, які необхідні для безперебійної роботи екіпажів.

«Евакуація залишається одним із ключових етапів порятунку поранених. Саме від швидкості та якості роботи медичних екіпажів залежить життя військових, тому важливо постачати їх усім необхідним», — зазначив Валерій Дубіль.

У фонді наголошують, що підтримка евакуаційних місій є невід'ємною частиною комплексної допомоги військовим: від захисту на позиціях до лікування, реабілітації та повернення до нормального життя. «Найважливіше в нашій роботі – це життя, що збереглося. Саме задля цього команда фонду працює щодня, підтримуючи військових, медиків та всіх, хто сьогодні допомагає Україні вистояти», — наголосила співзасновниця фонду Віта Присяжнюк.