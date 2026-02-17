Волонтери "Української команди" передали 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха партію генераторів та антидронові сіткомети, на які збирали всі українці.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.





«Українська команда» передала партію антидронових ситкометів та потужних генераторів 53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка входить до Третого армійського корпусу. Бійці цієї бригади брали участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївку, Вугледар та Бахмут. І зараз б'ють ворога за найгарячішими напрямками», - йдеться у повідомленні.

Волонтери разом із бійцями 53 бригади подякували всім українцям, які брали участь у зборі «Української команди» та донатили на антидронові сіткомети.

«Ці сеткомети дуже ефективно зарекомендували себе на фронті, особливо проти ворожих дронів на оптоволокні. Сподіваємось, наша підтримка допоможе бійцям ще більш ефективно виконувати свої бойові завдання та повернутися живими та неушкодженими», – сказав волонтер «Української команди» Орест Криштафович.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" передала на передову різним підрозділам понад 2700 безпілотників різних типів, понад 100 автомобілів, сотні зарядних станцій та інше обладнання. Загалом – 1836 тонн допомоги загальною вартістю майже півмільярда гривень.