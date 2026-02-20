Делегація Посольства Швеції в Україні на чолі з керівником департаменту розвитку та співробітництва у сфері реформ Крістіною Даніельсон та представники Програми розвитку ООН в Україні здійснили моніторинговий візит до пункту екологічного контролю №1 у селі Садки Березовської сільської ради Житомирської області. Це перший експериментальний ПЕК, створений у рамках реформи державного екологічного контролю.

Візит розпочався в офісі ПЕК, де начальник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євген Медведовський представив нову модель екологічного контролю в Україні та проміжні результати її впровадження. Також на зустрічі були присутні представники Березівської громади, на території якої функціонує пункт. Під час обговорення учасники зосередилися на практичних аспектах роботи ПЕК, взаємодії з місцевою владою та ролі екоінспекторів у фіксації та запобіганні екологічним порушенням.

У польових умовах інспектори продемонстрували роботу спеціалізованого обладнання, зокрема, мобільної міні-лабораторії для відбору та транспортування зразків ґрунту та води. Закупівля обладнання відбулася в рамках проекту з оцінки збитків навколишньому середовищу, що реалізується ПРООН за фінансової підтримки Уряду Швеції. Делегація ознайомилася з повним циклом фіксації збитків: від обстеження території, у тому числі із застосуванням дистанційних методів та відбору зразків до аналізу у лабораторії ДЕІ у Житомирі.





Держекоінспекція



В.о. Глава Державної екологічної інспекції України Олександр Субботенко наголосив, що мобільні міні-лабораторії є важливим елементом реформи екологічного контролю. «Це не просто нове обладнання, а інструмент, який дозволяє інспекторам оперативно працювати на місцях, фіксувати збитки навколишньому середовищу та приймати рішення на основі достовірних даних. Підтримка міжнародних партнерів є вагомим внеском у зміцнення екологічної безпеки України», – наголосив він.

У ході зустрічі сторони обговорили виклики та прогалини у діючій системі фіксації шкоди навколишньому середовищу, подальші кроки щодо реформи державного екологічного контролю, а також перспективи розширення міжнародної підтримки у цій сфері.

Передача 10 міні-лабораторій для оцінки шкоди довкіллю є частиною системної допомоги, яку Швеція та ПРООН надають Україні для посилення інституційної спроможності у сфері охорони навколишнього середовища. Проект передбачає модернізацію технічної бази, підготовку спеціалістів та удосконалення методологій оцінки збитків відповідно до міжнародних стандартів. Раніше в рамках цієї ініціативи партнери передали сучасне лабораторне обладнання для виявлення матеріалів, що містять азбест, а також комплект хімічних реактивів і витратних матеріалів для моніторингу стану Чорного моря.