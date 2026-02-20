Сьогодні українці вшановують пам’ять Героїв Небесної Сотні, які віддали свої життя під час Революції гідності, відстоюючи свободу та європейське майбутнє української держави. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

«Сьогодні ми вшановуємо пам’ять Героїв Небесної Сотні. Для всіх українців відвага й жертва наших Героїв — це нагадування про ціну свободи, яку Україна платить і сьогодні. Тоді на Майдан люди вийшли за гідність і право на власний вибір. За європейське майбутнє української держави, якого нас намагалися позбавити», - написав Віталій Кличко.

Він зазначив, що й нині Україна продовжує боротися за ті самі цінності, але вже зі зброєю в руках.

«Україна продовжує боротися за ті самі цінності — вже зі зброєю в руках, під нищівними обстрілами агресора. У страшній кривавій війні. Пам’ять про Героїв Небесної Сотні — це й нагадування про відповідальність кожного з нас. Ми повинні зберегти свою державу. Вільною й демократичною! Зробити Україну успішною європейською країною. Щоб жертовність кожного Героя — і 12 років тому, і тих, хто гине на фронті сьогодні, не була марною. Слава Україні! Вічна шана та памʼять її Героям!», - написав Віталій Кличко.

Нагадаємо, 20 лютого в Україні на державному рівні вшановують День пам’яті Героїв Небесної Сотні - людей, які віддали життя за демократичний вибір українського народу під час подій Революції Гідності 2013-2014 років. Саме 20 лютого 2014 року в середмісті Києва відбулися найкривавіші події протистояння - того дня загинуло 48 протестувальників.

Небесна Сотня – це 107 загиблих учасників протестів, а також активісти, які віддали життя вже на початку російської агресії у 2014 році. Назва виникла за аналогією зі структурою Самооборони Майдану, підрозділи якої формувалися за принципом "сотень", і вперше прозвучала під час прощання із загиблими на Майдані Незалежності у лютому 2014 року.