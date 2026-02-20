Україна може бути вільною завдяки Героям Небесної Сотні та тим, хто сьогодні захищає державу зі зброєю у руках.

Про це у День Героїв Небесної Сотні заявив перший заступник голови партії УДАР Віталія Кличка, керівник волонтерського штабу Українська команда Артур Палатний.



«Це не просто день пам'яті, це день великої подяки. Подяки тим, хто тоді вийшов без гарантій, без захисту, але з вірою, що країна заслуговує на свободу. Завдяки їм ми маємо право називати себе вільними», – написав Артур Палатний.

Він зазначив, що сьогоднішні захисники також платять високу ціну за незалежність.

«Сьогодні цю ціну за волю сплачують інші. Ми дякуємо за сміливість. За вибір не мовчати. За те, що в нас досі є шанс жити у вільній Україні. Світла пам'ять Героям Небесної Сотні! І безмежна подяка тим, хто захищає нас сьогодні! - наголосив Палатний.