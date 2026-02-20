цей день Україна вшановує пам’ять Героїв, які під час Революція Гідності віддали життя за свободу, гідність і європейське майбутнє держави.





Голова Подільської РДА Володимир Наконечний наголосив, що для нього ця дата має особисте значення:

«Я був на Майдані й бачив цих людей. Вони були різними - за віком, професіями, життєвим досвідом, але єдиними у прагненні до свободи. Вони не шукали героїзму - вони просто стояли за гідність України. І ми не маємо права забути ціну, яку заплатили українці».

Серед Героїв Небесної Сотні - подолянин, Олександр Плеханов. Його ім’я назавжди вписане в історію України та Подолу.

«Наш обов’язок - бути гідними їхньої жертви: працювати чесно, відповідально і з вірою в Україну», - підкреслив Володимир Наконечний