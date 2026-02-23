Більшу частину обладнання надано столицею Естонії, містом Таллінном, решту — Благодійним фондом BGV та Благодійним фондом Олександра Ревеги. Передача устаткування відбулася в місті Андрушівці за участі голови Талліннської міської ради Міхаїла Килварта, депутата Естонського парламенту Пеетера Раудсеппа, народних депутатів України Арсенія Пушкаренка та Андрія Пузійчука, Почесного консула Естонської Республіки в Житомирській області Миколи Сиченка, представників громад.



«Отримані пристрої працюватимуть у медичних і освітніх закладах, на об’єктах комунальної інфраструктури та в Пунктах Незламності. Вони допоможуть забезпечити стабільну роботу критично важливих установ і підтримати належні умови для людей у періоди відключень внаслідок агресії рф. Сьогодні енергетична ситуація в Україні залишається складною: ворог продовжує системні атаки на критичну інфраструктуру, намагаючись залишити громади без світла, тепла й води. Саме тому автономні джерела живлення та обладнання для обігріву є ключовими елементами стійкості й безпеки», — наголосив Арсеній Пушкаренко.

Як розповів керівник групи Верховної Ради з міжпарламентських зв’язків з Естонською Республікою Арсеній Пушкаренко, під час нещодавнього відрядження до Естонії він особисто звернувся до керівництва міста Таллінна з проханням розглянути можливість невідкладної підтримки громад Житомирської області у питаннях енергозабезпечення. Менше ніж за два тижні Талліннська міська рада прийняла рішення виділити зі своїх спеціальних стратегічних резервів для цього регіону відповідне обладнання: генератори та дизельні теплові гармати.

«Дякую Естонській Республіці й Таллінну, який послідовно підтримує політику свого Уряду щодо відбудови Житомирської області. Варто зазначити, що це вже третя партія генераторів й іншого енергетичного обладнання, які столиця Естонії передала громадам регіону, починаючи з 2022 року. Хочу нагадати і про 20 автобусів для Житомира, і про автомобілі швидкої допомоги», — зазначив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Арсеній Пушкаренко.

Також під час нещодавнього візиту на Житомирщину Міхаїл Килварт оголосив про відновлення літніх програм відпочинку для дітей українських військових з області в Естонії. Окрім того, він запросив голів територіальних громад регіону здійснити робочий візит до Таллінна.