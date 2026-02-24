Благодійна організація MK Foundation завершила передачу 50 одиниць автотранспорту Силам оборони України напередодні річниці початку повномасштабної війни. Машини вже експлуатуються на найгарячіших напрямках фронту, забезпечуючи мобільність військових частин, логістичні операції та виконання бойових завдань.

Техніка передавалася поетапно протягом січня-лютого 2026 року. На початку року 22 бригади отримали по автомобілю, наступного місяця ще 22 військові формування поповнили свій транспортний парк. Додатково виділено два авто для 13-ї бригади Національної гвардії "Хартія", що утримує позиції на Харківському напрямку, та чотири машини розподілено між іншими підрозділами.

Переважна більшість переданого транспорту – мікроавтобуси Volkswagen Transporter, які серед військових відомі як "течики". Ці машини застосовують для перевезення особового складу, транспортування обладнання та боєприпасів, забезпечення діяльності підрозділів БПЛА, саперів, протиповітряної оборони, а також для евакуаційних операцій. Цей тип транспорту став основою фронтової логістичної системи.

Олександр Осока, керівник MK Foundation, підкреслив роль приватного сектору в підтримці армії: "Участь бізнесу в допомозі – це питання відповідальності, а не вибору. Бізнес має ресурси, системний підхід та оперативність у прийнятті рішень. Саме це критично важливо для фронту зараз. Корпоративна підтримка робить допомогу системною, дозволяючи формувати довгострокову підтримку. Чим більше компаній діятимуть з щирого переконання, тим сильнішими стануть і армія, і держава".

Військові підкреслюють критичне значення транспортного забезпечення для боєздатності підрозділів.

"Логістика – це кров війни. Коли екіпаж не може доставити обладнання чи робочі засоби, він не здатен виконати місію. Від цього залежить ефективність підрозділу та безпека наших військових", – пояснює військовослужбовець Нацгвардії з позивним "Грифон", що виконує завдання на Костянтинівському напрямку.

Транспорт розподілено між більш ніж 40 підрозділами Сил оборони. Серед отримувачів – 425 окремий батальйон безпілотних систем "ОЧІ", 80 окрема десантно-штурмова бригада, 26 артилерійська бригада імені Романа Дашкевича, 73 морський центр ССО, 38 окрема бригада морської піхоти імені Петра Сагайдачного, 128 окрема важка механізована бригада "Дике Поле", а також підрозділи Національної гвардії, територіальної оборони, саперні та медичні частини.

Бригада НГУ "Хартія" отримала автомобілі не вперше. Техніка буде використовуватися для переміщення екіпажів операторів безпілотників. В умовах сучасного бойового протистояння мобільність дронових підрозділів має вирішальне значення.

У MK Foundation зазначають, що всі автомобілі перед передачею проходять повний комплекс технічного обслуговування та ремонту. Військові отримують техніку у цілком справному стані з заповненим паливним баком, що дозволяє використовувати її негайно.

Передані машини вже функціонують на Харківському, Донецькому, Запорізькому, Сумському та Дніпропетровському напрямках, де потреба в транспортному забезпеченні залишається надзвичайно високою.

MK Foundation – благодійний проєкт підприємця Максима Кріппи, що стартував у травні 2022 року. Фонд не збирає публічні пожертви та функціонує виключно за рахунок приватних коштів засновника. Головний напрям діяльності – забезпечення Сил оборони України автотранспортом.

З початку 2022 року на благодійну підтримку армії організація витратила близько 1 мільярда гривень.