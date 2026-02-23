Після масованого російського обстрілу близько 1110 багатоповерхівок у Києві залишаються без теплопостачання, і за прогнозами частина будинків буде без опалення до завершення опалювального сезону.

У столиці також продовжуються відключення електроенергії, що значно ускладнює життя тисяч киян.



У відповідь на кризову ситуацію Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду першим заступником голови Комітету ВР з питань здоров'я нації Валерієм Дубілем та в.о. президента фонду Вітої Присяжнюк організували надання гуманітарної допомоги у найбільш постраждалих районах столиці.

Складнішою залишається ситуація на лівому березі Києва, де через ушкодження критичної інфраструктури тисячі мешканців вже тривалий час живуть без тепла.

Команда фонду відвідала мобільні пункти обігріву та комплекси Аляска, де люди можуть зігрітися, отримати підтримку та необхідну допомогу. Мешканцям передали теплі ковдри, дитяче харчування, питну воду та інші речі першої потреби.

«Понад місяць без тепла — це серйозне випробування для людей. Саме тому ми зосередили роботу в найбільш постраждалих районах Києва і передаємо допомогу тим, хто її потребує найбільше», — зазначив Валерій Дубиль.





Також у Дніпровському, Оболонському та Шевченківському районах столиці фонд «Надія» організував роздачу гарячих обідів для внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку та киян, які постраждали внаслідок обстрілів.

У той же час ця робота є частиною системної програми підтримки жителів столиці. Фонд постійно допомагає внутрішньо переміщеним особам, киянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, сім'ям з дітьми та соціально вразливим категоріям населення, забезпечуючи їх гуманітарною допомогою та речами першої потреби.