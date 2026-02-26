Київ знову став місцем зустрічі справжніх друзів. Поки над столицею лунають тривоги, на вулицях Подільського району приймали особливих гостей із Кракова.



Представники великої польської благодійної організації відвідали Київ, щоб на власні очі побачити життя міста під загрозою. Окрім відвідування укриттів, вони ознайомилися з роботою соціальних об'єктів та обладнання, переданого раніше. У складі делегації були ключові постаті Карітаса та благодійних фондів. Вони обговорили подальшу співпрацю та плани допомоги мешканцям Подільського району.

Представники однієї з найбільших благодійних організацій Європи прибули до серця України не для офіційних звітів, а щоб на власні очі побачити, як живе місто під постійною загрозою, і зрозуміти, яка допомога зараз потрібна людям найбільше.

Зустріч, яку не перервала тривога

Цей візит став справжнім іспитом на витримку. Коли польська делегація оглядала соціальні об'єкти, у столиці вкотре завили сирени. Однак гостей це не злякало – розмову та роботу продовжили просто у притулку. Це був той момент, коли слова про солідарність стали реальністю: польські друзі спустилися до підземелля разом із киянами, розділивши з ними щоденний військовий побут.

Поляки оглянули не лише сховища, а й роботу генераторів, які живлять Пункти незламності. Для них було важливо побачити, як обладнання, передане раніше, рятує мешканців району від темряви та холоду. Кожен генератор тут - це не просто залізо, це можливість зарядити телефон, щоб почути голос рідних, або зігрітися, коли вдома немає тепла.

Хто приїхав на допомогу

До складу делегації увійшли люди, які присвятили своє життя допомоги іншим. Серед гостей були:

о. Ярослав Валюх – представник Патріаршого економату;

о. Лукаш Слюсарчик – керівник організації Карітас Краків;

о. Граціан – директор благодійного фонду;

брат Бернард – представник згромадження Альбертинців.

Ці люди репрезентують Карітас — організацію, яка з перших днів війни стала надійним тилом для мільйонів українців як удома, так і в Польщі. Їхній візит на Поділ — знак того, що світ не втомлюється від України, а, навпаки, шукає нові способи підставити плече.

Більш ніж просто речі: чому це важливо

Подільський район — це не лише історичні пам'ятки, а й тисячі людей, які щодня намагаються жити, працювати та виховувати дітей попри війну. Голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний подякував польським партнерам за їхню небайдужість. Він зазначив, що кожна ковдра, кожен генератор чи продуктовий набір — це цегла в фундамент нашої загальної стійкості.

Такі візити допомагають благодійникам краще зрозуміти логістику та потреби суспільства. Це дозволяє бути точковою та максимально ефективною. Сьогодні Поділ і Краків стали ще ближчими, адже спільне лихо і спільна робота об'єднують краще за будь-які формальні договори.

Майбутнє співробітництва

Польські гості поїхали із чітким планом дій. Ознайомившись із об'єктами соціальної інфраструктури, вони готуватимуть нові проекти підтримки. Це означає, що жителі району не залишаться віч-на-віч із проблемами, які принесла війна. Співпраця триває, і вона є доказом того, що людяність і добро завжди сильніші за будь-які ракети.