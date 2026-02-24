Річка — це не бездонна бочка для відходів, і за кожен літр брудної води рано чи пізно доведеться платити

Це на власному досвіді відчуло підприємство «Комплекс екологічних споруд» (ТОВ «КЕС»), яке роками зливало нечистоти в річку Гнилоп’ять. Після тривалих перевірок та судів екологам нарешті вдалося домогтися справедливості: майже 540 тисяч гривень збитків уже надійшли до бюджету.





Мільйон кубометрів отрути: що знайшли екоінспектори

Історія почалася з того, що екоінспектори прийшли на підприємство з перевіркою. Те, що вони побачили в лабораторії після аналізу проб води, вразило: норми скидів були перевищені за всіма небезпечними показниками.

Зокрема, вміст аміаку у стічних водах був майже вдвічі вищим за норму. Для річки це означає справжню катастрофу, адже такі речовини вбивають рибу та перетворюють живу воду на смердюче болото. Загалом за кілька років (з 2021-го по 2024-й) підприємство вилило в Гнилоп’ять майже мільйон кубометрів погано очищених стоків. Уявіть собі цей масштаб — це сотні величезних басейнів з брудною водою.

Суд, виконавці та «добровільна» оплата

Підприємство не поспішало визнавати провину та платити за шкоду, завдану природі. Справа пройшла через Господарський суд Житомирської області, який восени 2025 року виніс чіткий вердикт: винні — платіть 537 433 гривні.

Проте навіть після рішення суду гроші не з’явилися на рахунку держави миттєво. Довелося залучати державну виконавчу службу. Тільки-но виконавці відкрили провадження та взялися до примусового стягнення, кошти у підприємства знайшлися дуже швидко — всю суму виплатили в повному обсязі.

Принципова позиція: платитимуть усі

Цей випадок — важливий сигнал для всього бізнесу в регіоні. Керівник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський наголошує, що екологи не збираються «забувати» про такі порушення.

«Ми принципово доводимо кожну справу до кінця — до реального відшкодування грошей. Немає значення, наскільки велике ваше підприємство чи хто його власник. Якщо ви забруднюєте довкілля понад норму — готуйтеся нести фінансову відповідальність», — зазначив очільник інспекції.

Тепер ці пів мільйона гривень стануть принаймні частковою компенсацією природі, а Гнилоп’ять отримала шанс на очищення від багаторічного тиску недобросовісних господарників.