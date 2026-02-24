Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що Коаліція охочих готує для України моніторингову місію, хотілось би більшого, але вибору немає і це вже крок уперед, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

За словами політика, зараз йдеться про розміщення західних військ в Україні після завершення бойових дій для моніторингової місії, адже росія візьме на себе зобов’язання не обстрілювати нашу територію. Очевидно, констатує він, Захід настільки переляканий росією, а ще має свої упередження, що йдеться лише про контроль перемир’я.

«Не так захист нас, як здійснення контролю. По-перше, це буде невелика кількість підрозділів. По-друге, це, очевидно, будуть спеціальні підрозділи, які моніторять, тестують, тобто дивляться за простором, небом, кордоном, сірою зоною тощо. Щоб у нас не було ілюзій. Йдеться не про якусь військову базу і військових, які будуть за нас воювати. Воювати вони не будуть. Вони радше будуть отаким елементом е стримування», – пояснює Микола Томенко.

Звісно, констатує він, хотілось би, щоб західній війська стояли з нашими на Сході України, тим паче, що росіяни – провокатори, вони можуть вбити своїх і сказати, що це ми напали і так далі. Однак, зауважує політик, у нас і не так багато вибору, та й навіть присутність західних військ на Заході України – це вже крок, це посилює наші технічні можливості, це співпраця з НАТО.

«Поява підрозділів країн НАТО на території України в будь-якому форматі – це крок вперед. Це дуже важливо. Я завжди казав, що треба побудувати НАТО в Україні. Не приєднатися до НАТО, а сформувати НАТО тут у тому розумінні, що це найвищий рівень техніки, фінансування, логістика тощо», – підкреслює Микола Томенко.

