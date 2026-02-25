Для кожного з нас 24 лютого — це не просто дата в календарі, а глибокий шрам, який розділив життя на «до» та «після».

В Подільському районі Києва відбулася щемлива зустріч, присвячена пам’яті захисників і захисниць, які першими прийняли на себе удар ворога. Це була розмова про біль, стійкість і про те, якою ціною нам дається право просто бути українцями.

Коли страх перетворився на лють

Ми всі пам’ятаємо той холодний лютневий світанок, від якого й досі мороз іде по шкірі. Вибухи, що розривали тишу, перші сирени та тремтячі пальці, якими ми набирали номери рідних. Замість звичного «як справи?», у слухавці лунало лише одне: «Ви в безпеці? Де ви?».

Тоді було по-справжньому страшно, і приховувати це немає сенсу. Проте саме в ті перші години хаосу народилася та неймовірна єдність, яка здивувала весь світ. Київ вистояв, бо тисячі звичайних людей — чиїхось батьків, синів, доньок — вирішили, що не зроблять жодного кроку назад.

Хто тримав і тримає наше небо

Під час вшанування пам’яті згадували не лише професійних військових, а й усіх, хто став цегляною стіною на шляху окупантів. Це медики, які під обстрілами рятували життя, волонтери, що знаходили неможливе за лічені години, та звичайні сусіди, які допомагали одне одному вижити в підвалах.

Окремі слова вдячності прозвучали на адресу міжнародних партнерів. У найважчі дні вони відкрили свої кордони та домівки для наших жінок і дітей, давши чоловікам можливість зосередитися на головному — обороні рідної землі. Ця допомога стала тим самим ковтком свіжого повітря, коли здавалося, що дихати стає дедалі важче.

Бути гідними кожного імені

Головною думкою заходу стала відповідальність живих перед тими, хто вже ніколи не повернеться додому. Це не про пафосні промови, а про щоденну роботу кожного на своєму місці.

Голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний під час виступу наголосив на важливості цієї пам’яті. За його словами, ми не маємо права просто сумувати. Наше завдання — бути гідними того неймовірного подвигу, який здійснили наші воїни. Пам’ятати кожного поіменно та щодня, крок за кроком, будувати ту сильну Україну, про яку вони мріяли та за яку віддали найцінніше.

Свобода як щоденний вибір

Сьогодні, коли ми проходимо повз історичні будівлі Подолу, важливо розуміти: ця тиша та можливість пити каву на рідних вулицях — це заслуга тих, хто залишився в тому лютому назавжди. Війна триває, але той ранок 24 лютого назавжди навчив нас головного: ми сильніші за свій страх.

Ми вистояли тоді — вистоїмо і зараз. Головне — не забувати тих, хто проклав нам шлях до цього «завтра».