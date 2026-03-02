Загалом військові та цивільні отримали від "Української команди" понад 1845 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.

Бійці спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України отримали від волонтерів "Української команди" чергову партію FPV-дронів. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

"Українська команда" завітала до наших побратимів - бійців спецпідрозділу "Артан" ГУР МО України. Ці хлопці зараз б’ють ворога на найгарячішому Запорізькому напрямку. Привезли їм чергову партію FPV-дронів. Ці пташки вже летять на голови оркам. І допомагають нашим бійцям ще краще виконувати бойові завдання", - написав Артур Палатний.





Як повідомлялося раніше, "Українська команда" вже передала на передову сотні зарядних станцій, близько 4000 дронів, понад 100 автомобілів та багато військового спорядження. Загалом військові та цивільні отримали від "Української команди" понад 1845 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.