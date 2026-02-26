Поки ворожа армія мала надію прорватися до околиць Запоріжжя, українські розвідники завдали удару на випередження, що змусило противника відступити з великими втратами.

Спецпідрозділ ГУР МО «Артан» провів блискавичну серію наступальних дій у районі Степногірська. Ця операція стала не просто успішним боєм, а професійною зачисткою території від тих, хто прийшов на нашу землю з війною.

Розгром штурмових груп та знищено техніку

Ситуація поблизу Степногірська залишається напруженою, але саме тут бійці «Артана» продемонстрували, що така справжня майстерність спецназу. Під час місії українські воїни виявили та повністю ліквідували передові штурмові групи російської армії, які готувалися до атаки.

Окрім живої сили під вогонь потрапили місця скупчення техніки та склади, де ворог накопичував ресурси для подальшого настання. Результат вражає: десятки ліквідованих оккупантів, розбита техніка та зірвані плани супротивника. Ворог відчув на собі, що кожен метр української землі під Степногірськом під наглядом розвідки.

Захист Запоріжжя: стратегічна мета операції

Командир підрозділу «Артан» Віктор Торкотюк із позивним «Титан» зазначає, що ці дії – це не просто окремі епізоди, а частина великої стратегії. Основне завдання розвідників зараз — не дати ворогові навіть наблизитись до околиць Запоріжжя.

За словами Титана, операція проводилася у тісному зв'язку з іншими підрозділами ГУР та Силами оборони України. Така координація дозволила не просто відбити напад, а створити стійкий плацдарм. Тепер наші захисники мають всі умови для того, щоб продовжити остаточну зачистку Степногірська і вибити загарбників з населеного пункту раз і назавжди.

Операція триває: боротьба за кожну оселю

Незважаючи на значні успіхи, спецназівці не зменшують темпів. Бойова робота в районі Степногірська не припиняється ні на хвилину. Кожен крок наших воїнів прорахований до дрібниць, адже на кону безпека великого обласного центру та життя тисяч людей.

Українські захисники продовжують виявляти приховані позиції ворога та знищувати їх ще до того, як окупанти встигнуть подумати про штурм. Бійці «Артана» запевняють: ворог не пройде, а кожна його спроба просунутися вперед закінчуватиметься — розгромом та відступом.